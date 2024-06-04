T.C. TAŞKÖPRÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 04.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/154 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, ALATARLA KÖYÜ

MEVKİİ: YARBAŞI

ADA NO: 181

PARSEL NO: 1

VASFI: HARMAN YERİ

YÜZÖLÇÜMÜ: 26.133,04m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: ALATARLA KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ VKN:(SN:7885147)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2024/154 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.