T.C. TAŞKÖPRÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/154 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, ALATARLA KÖYÜ
MEVKİİ: YARBAŞI
ADA NO: 181
PARSEL NO: 1
VASFI: HARMAN YERİ
YÜZÖLÇÜMÜ: 26.133,04m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: ALATARLA KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ VKN:(SN:7885147)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2024/154 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02042070