T.C. TATVAN İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 13.10.2024 - 00:00

2023/2153 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2153 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bitlis İl, Tatvan İlçe, İŞLETME Mahalle/Köy, VAN ŞOSESİ Mevkii, 1526 Ada, 63 Parsel, TAŞINMAZ ADRES ...

Adresi: İşletme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, Obalı Kent Sitesi A Blok No:509 6. Kat 33 Nolu Bağımsız Bölüm Tatvan /Bitlis? Tatvan / BİTLİS

Yüzölçümü: 155,25 m2

Arsa Payı: 7/612

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 2.689.391,92 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/02/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 26/02/2025 - 15:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/03/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 21/03/2025 - 15:00

11/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.