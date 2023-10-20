T.C. TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 20 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/397 Esas

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından, mülkiyeti Davalılar Glsüm Dernek,Osman Acaroğlu ve Sadet Gökçe ait Denizli iliTavas İlçesi Karahisar Mahallesi 423 ada 2 parsel sayılı taşınmazın davacı tarafça TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 09.03.2022 TARİH, 10-573 kararlar ile kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, BEDEL TESPİTİ, TESCİL ve müteakip işlemler için mahkememize başvurulduğu ve mahkememizin 2023/397 esas sayılı dosyası üzerinden yargılamanın yapılacağı, duruşma gününün 29/11/2023 tarihine saat 11:20 bırakıldığı hususu 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince tüm ilgililere İLANEN TEBLİĞOLUNUR. 17/10/2023