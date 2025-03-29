T.C. TEDAŞ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DENİZLİ)

Yayınlanma: 29.03.2025 - 00:01

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

(TEDAŞ 1. Bölge Müdürlüğü)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/07/2008 tarihli ve 1678-1 sayılı kararı ile; ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye, Aydın, Denizli ve Muğla İllerinde kurulacak olan elektrik dağıtım sistemlerinde 16/08/2008 tarihinden itibaren 30 yıl süre ile dağıtım faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ED/1678-1/1215 sayılı dağıtım lisansı verilmiştir.

Söz konusu dağıtım lisansı kapsamında; Muğla ili sınırları içerisinde tesis edilen Menteşe İkizce Dm- Muratlar Dm Enh güzergâhında kalan taşınmazlara gerekli olan kamulaştırma işlemleri için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında 6446 sayılı kanunun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası kapsamında TEDAŞ Yönetim Kurulunca 21.02.2023 tarih, 4-325 nolu Kamulaştırma Kararı alınmıştır. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8’inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen ulaşılamamıştır. Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde, Müdürlüğümüzün “TEDAŞ 1. Bölge Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 19 Merkezefendi/DENİZLİ ” adresine başvurulması halinde, TEDAŞ Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10’uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılacaktır. Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilan olunur.

MENTEŞE İKİZCE DM-MURATLAR DM ENERJİ NAKİL HATTI NEDENİYLE TAŞINMAZLARI KAMULAŞTIRILMASI GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ