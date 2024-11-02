Yayınlanma: 02.11.2024 - 00:01

T.C. TEKİRDAĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/2185

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında davaya konu Dacia Marka 2018 Model Sandero Tipli 59 AAJ 057 Plakalı otomobilin paydaşlarından davalı Atalay KUŞ adına dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün adı geçene ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 29/01/2025 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde H.M.K.'nunun 150. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ilanen tebliğ olunur. 23/10/2024