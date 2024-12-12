T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/535
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yöneltilmesi,
30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 06/12/2024
İLİ: TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ: 07/01/2025 SAAT: 09:30
2024/535
Kayı
0/801
Gözde Ömeroğlu
Mert Ömeroğlu
Mehmet Ömeroğlu
Süheyla Pekirge
Hüseyin Karaevli
2.547,02 m2
2024/536
Kayı
0/1061
Zeynep Baykara
Mehmet Mercan
Hüseyin Kaçmaz
Habibe Sever
Gülsevim Gündüz
Emine Ergin
Cemal Mercan
Atilla Özkan
Ramazan GürkanGündüz
2.509,54 m2
2024/537
Kayı
0/134
Mithat Güngör
3.328,47m2
2024/538
Kayı
0/1107
Çetin Boztoprak
637,92 m2
2024/539
Kayı
0/145
Halil Ertekin
562,04 m2
2024/540
Kayı
0/809
Sabahattin Çerçi
DS Dış Ticaret A.Ş
297,41 m2
2024/541
Kayı
0/1126
İhsan Göçmen
480,49 m2
2024/542
Kayı
0/113
Kadir Nazım Eskin
Necmeddin Eskin
Nurdil Eskin
Kadriye Nuran Keskin
423,35 m2
2024/543
Kayı
0/144
Halil Ertekin
238,47 m2
2024/544
Kayı
0/3
Rafet Karaevli
Hasan Karaevli
1.285,73 m2
2024/545
Kayı
0/1127
İhsan Göçmen
1.065,41 m2
2024/546
Kayı
0/802
Hüseyin Pehlivan
172,51 m2
2024/547
Kayı
0/128
Sami Mandıralı
515,04 m2