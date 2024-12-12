T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/535

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 06/12/2024

İLİ: TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ: 07/01/2025 SAAT: 09:30

2024/535

Kayı

0/801

Gözde Ömeroğlu

Mert Ömeroğlu

Mehmet Ömeroğlu

Süheyla Pekirge

Hüseyin Karaevli

2.547,02 m2

2024/536

Kayı

0/1061

Zeynep Baykara

Mehmet Mercan

Hüseyin Kaçmaz

Habibe Sever

Gülsevim Gündüz

Emine Ergin

Cemal Mercan

Atilla Özkan

Ramazan GürkanGündüz

2.509,54 m2

2024/537

Kayı

0/134

Mithat Güngör

3.328,47m2

2024/538

Kayı

0/1107

Çetin Boztoprak

637,92 m2

2024/539

Kayı

0/145

Halil Ertekin

562,04 m2

2024/540

Kayı

0/809

Sabahattin Çerçi

DS Dış Ticaret A.Ş

297,41 m2

2024/541

Kayı

0/1126

İhsan Göçmen

480,49 m2

2024/542

Kayı

0/113

Kadir Nazım Eskin

Necmeddin Eskin

Nurdil Eskin

Kadriye Nuran Keskin

423,35 m2

2024/543

Kayı

0/144

Halil Ertekin

238,47 m2

2024/544

Kayı

0/3

Rafet Karaevli

Hasan Karaevli

1.285,73 m2

2024/545

Kayı

0/1127

İhsan Göçmen

1.065,41 m2

2024/546

Kayı

0/802

Hüseyin Pehlivan

172,51 m2

2024/547

Kayı

0/128

Sami Mandıralı

515,04 m2

#ilangovtr Basın No: ILN02137664