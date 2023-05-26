T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 26 Mayıs 2023

ESAS NO: 2023/379 Esas

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlarDSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 17/05/2023

İLİ: TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ: 16/06/2023 SAAT: 10:10

Dosya no: Mah/KöyAda /ParselMalik Kamulaştırılacak alanın m2 si 
2023/379Oruçbeyli106 ada, 8 parselKamile Murat Frat 7.596,36 m2
2023/380Oruçbeyli106 ada, 5 parselAdviye Yıldız 5.611,43 m2
Ahmet Ersin
Ahmet Mutlu
Ali Mutlu
Ayşe Erdem
Aziz Ersin
Berin Avcı
Emine Eriz
Esra Avcı
Fatma Turfan
Ferah Avcı
Ferda İşler
Habil Mutlu
Hatice Girgin
Hatice Midil
Hayriye Aytekin
Hulusi Avcı
İbrahim Ersin
İbrahim Mutlu
İrem Gürcan
İrfan Avcı
Kamile Mutlu
Mesut Mutlu
Metin Avcı
Muradiye Avcı
Müfit Mutlu
Müşerref Öter
Nihat Avcı
Nuriye Gün
Sevdiye Gönül
Sibel Avcı
Şeref Avcı
Şerife Taşar
Ümit Demirbaş
Ümüt Mutlu
#ilangovtr Basın No: ILN01835257