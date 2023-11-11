T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/658 Esas
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARIGENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 23/10/2023
İLİ: TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ: 08/11/2023 SAAT: 09:05
Dosya no:
Mahalle/Köy
Ada/parsel
Malik
Kamulaştırılacak alan m2 si
2023/658
Banarlı Mah.
3892
Abdullah Arslan
Ali İmran Arslan
Hadiye Arslan
Meryem Öz
Şemseddin Arslan
741,99 m2
2023/660
Banarlı Mah.
3893
Mustafa Ateş
1570,00 m2
2023/662
Banarlı Mah.
4850
Hamdi Uzel
130,04 m2
2023/664
Banarlı Mah.
4825
Ayşe Tolgay
Bilal Tolgay
Emine Tolgay
Gülten Özcan
İsmet Tolgay
Nurten Gülseren
303,50 m2
2023/666
Banarlı Mah.
4859
Zeynel Ceylan
79,04 m2
2023/668
Banarlı Mah.
348
Adem Altın
Fatma Özcan
Hasan Altın
Mezide Akın
Nadide Bintaş
Rüveyde Öz
Süleyman Altın
262,40 m2
2023/670
Banarlı Mah.
5008
Hüseyin Çınar
1.505,12 m2
2023/672
Banarlı Mah.
390
Abdullah Arslan
Ali İmran Arslan
Hadiye Arslan
Meryem Öz
Şemseddin Arslan
293,01 m2
2023/674
Banarlı Mah.
398
Gevher Sevim
167,66m2
2023/676
Banarlı Mah.
4923 -Eski
5015-Yeni
Gülben Ayten
Mehmet Güner
Zehra Güner
584,40 m2
2023/678
Banarlı Mah.
4834
Süleyman Tufan
136,80 m2
2023/680
Banarlı Mah.
392
Mehmet Mercan
312,37 m2
2023/682
Banarlı Mah.
4830
Cengiz Damar
153,66 m2
2023/684
BanarlıMah.
391
Mehmet Mercan
333,98 m2
2023/686
Banarlı Mah.
4868
Hasan Akyurt
698,37 m2
2023/688
Banarlı Mah.
3879
Fecriye Keskin
Resmiye Garip
Rıdvan Aktaş
1.082,99 m2
2023/690
Banarlı Mah.
5000
4999
Ahmet Çetin
164,16 m2
5,12m2
2023/692
Banarlı Mah.
4966
Seyide Semiz
358,48 m2
2023/694
Banarlı Mah.
3891
Recep Sirkeci
671,52 m2
2023/696
Banarlı Mah.
397
İrfan Tufan
180,21 m2
2023/698
Banarlı Mah.
4963
Firdevs Atik
24,85 m2
2023/700
Banarlı Mah.
4773
Menderes Yıldız
1.529,16 m2
2023/702
Banarlı Mah.
4962
Firdevs Atik
246,19 m2
2023/704
BanarlıMah.
3883
Didar Yüksel
Fatih Çelik
604,38 m2
2023/706
Banarlı Mah.
4971
Bülent Özden
Dilek Akbulut
Mehmet Özden
Mualla Yüksel
150,60 m2
2023/708
Banarlı Mah.
4127
Ahmet Arslan
Ahmet Ertan
Akif Mercimek
Ali Gönül
Aziz Fırtın
Emin Bilgi
Emin Günay
Enes Süren
Halil Özsoy
Halil Tadık
İsmail Özsoy
Mehmet Gözütok
Mehmet Yılmaz
Meksut Aktaş
Nermin Kaçan
Nevim Yılmaz
Şerif Üner
Yusuf Günay
Yusuf Süren
Zeki Süren
973,35 m2
2023/710
Banarlı Mah.
4678
Harun Kahya
524,91 m2
2023/712
Banarlı Mah.
4676
Adem Kahya
630,93 m2
2023/714
Banarlı Mah.
3953
Nurten Yorulmaz
1.282,66m2
2023/716
İLİ: TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ: 14/11/2023 SAAT: 09:50
Dosya no:
Mahalle/Köy
Ada/parsel
Malik
Kamulaştırılacak alan m2 si
2023/659
Banarlı Mah.
3889
İskender Kahya
843,94 m2
2023/661
Banarlı Mah.
4846
Özgür Uzel
141,18 m2
2023/663
Banarlı Mah.
4854
Nesibe Özsoy
274,20m2
2023/665
Banarlı Mah.
4858
Zeynel Ceylan
404,97m2
2023/667
Banarlı Mah.
4970
Bülent Özden
Dilek Akbulut
Mehmet Özden
Mualla Yüksel
Zihniye Yüksel
872,08 m2
2023/669
Banarlı Mah.
5009
Hüseyin Çınar
239,79 m2
2023/670
2023/671
Banarlı Mah.
4922
Gülben Ayten
Gülten Çakır
Mehmet Güner
Rasim Çakır
Zehra Güner
846,14 m2
2023/673
Banarlı Mah.
5007
Hüseyin Çınar
733,33m2
2023/675
Banarlı Mah.
4838
Süleyman Tufan
137,04m2
2023/677
Banarlı Mah.
3931
Menderes Yıldız
322,88 m2
2023/679
Banarlı Mah.
4919
İlyaz Vural
Mümine Öztekin
Nejla Vural
979,93 m2
2023/681
Banarlı Mah.
3880
Hasan Üner
1.435,48 m2
2023/683
Banarlı Mah.
4920
İlyaz Vural
Mümine Öztekin
Nejla Vural
111,48m2
2023/685
Banarlı Mah.
3886
Fatma Kahya
321,86m2
2023/687
Banarlı Mah.
4744
Rasim Çakır
Gülten Çakır
150,24 m2
2023/689
Banarlı Mah.
395
İrfan Tufan
309,61m2
2023/691
Banarlı Mah.
3885
Seyide İlhan
316,22 m2
2023/693
Banarlı Mah.
4927-4925
Elaettin Yıldırım
132,73m2 1,98m2
2023/695
Banarlı Mah.
4742
Gülten Çakır
190,65m2
2023/697
Banarlı Mah.
4774
Menderes Yıldız
383,66 m2
2023/699
Banarlı Mah.
1432
Tam Süt Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.
3.760,40 m2
2023/701
Banarlı Mah.
4870
Rıdvan Kahya
822,90 m2
2023/703
Banarlı Mah.
4967
Seyide Semiz
68,09m2
2023/705
Banarlı Mah.
405
Menderes Erdoğan
20,80m2
2023/707
Banarlı Mah.
3954
Fatma Dursun
İskender Kahya
İsmail Mutlu
Mehmet Mutlu
Ömer Mutlu
Sevgi Atalık
Ümit Kahya
Yusuf Mutlu
618,25 m2
2023/709
Banarlı Mah.
4842
Hasan Tufan
158,74 m2
2023/711
Banarlı Mah.
4942
Azim Öz
Şafiye Vural
608,28 m2
2023/713
Banarlı Mah.
3867
Emre Kahya
665,56 m2