T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 11 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/658 Esas

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARIGENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 23/10/2023

İLİ: TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ: 08/11/2023 SAAT: 09:05

Dosya no: Mahalle/Köy Ada/parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si 2023/658 Banarlı Mah. 3892 Abdullah Arslan Ali İmran Arslan Hadiye Arslan Meryem Öz Şemseddin Arslan 741,99 m2 2023/660 Banarlı Mah. 3893 Mustafa Ateş 1570,00 m2 2023/662 Banarlı Mah. 4850 Hamdi Uzel 130,04 m2 2023/664 Banarlı Mah. 4825 Ayşe Tolgay Bilal Tolgay Emine Tolgay Gülten Özcan İsmet Tolgay Nurten Gülseren 303,50 m2 2023/666 Banarlı Mah. 4859 Zeynel Ceylan 79,04 m2 2023/668 Banarlı Mah. 348 Adem Altın Fatma Özcan Hasan Altın Mezide Akın Nadide Bintaş Rüveyde Öz Süleyman Altın 262,40 m2 2023/670 Banarlı Mah. 5008 Hüseyin Çınar 1.505,12 m2 2023/672 Banarlı Mah. 390 Abdullah Arslan Ali İmran Arslan Hadiye Arslan Meryem Öz Şemseddin Arslan 293,01 m2 2023/674 Banarlı Mah. 398 Gevher Sevim 167,66m2 2023/676 Banarlı Mah. 4923 -Eski 5015-Yeni Gülben Ayten Mehmet Güner Zehra Güner 584,40 m2 2023/678 Banarlı Mah. 4834 Süleyman Tufan 136,80 m2 2023/680 Banarlı Mah. 392 Mehmet Mercan 312,37 m2 2023/682 Banarlı Mah. 4830 Cengiz Damar 153,66 m2 2023/684 BanarlıMah. 391 Mehmet Mercan 333,98 m2 2023/686 Banarlı Mah. 4868 Hasan Akyurt 698,37 m2 2023/688 Banarlı Mah. 3879 Fecriye Keskin Resmiye Garip Rıdvan Aktaş 1.082,99 m2 2023/690 Banarlı Mah. 5000 4999 Ahmet Çetin 164,16 m2 5,12m2 2023/692 Banarlı Mah. 4966 Seyide Semiz 358,48 m2 2023/694 Banarlı Mah. 3891 Recep Sirkeci 671,52 m2 2023/696 Banarlı Mah. 397 İrfan Tufan 180,21 m2 2023/698 Banarlı Mah. 4963 Firdevs Atik 24,85 m2 2023/700 Banarlı Mah. 4773 Menderes Yıldız 1.529,16 m2 2023/702 Banarlı Mah. 4962 Firdevs Atik 246,19 m2 2023/704 BanarlıMah. 3883 Didar Yüksel Fatih Çelik 604,38 m2 2023/706 Banarlı Mah. 4971 Bülent Özden Dilek Akbulut Mehmet Özden Mualla Yüksel 150,60 m2 2023/708 Banarlı Mah. 4127 Ahmet Arslan Ahmet Ertan Akif Mercimek Ali Gönül Aziz Fırtın Emin Bilgi Emin Günay Enes Süren Halil Özsoy Halil Tadık İsmail Özsoy Mehmet Gözütok Mehmet Yılmaz Meksut Aktaş Nermin Kaçan Nevim Yılmaz Şerif Üner Yusuf Günay Yusuf Süren Zeki Süren 973,35 m2 2023/710 Banarlı Mah. 4678 Harun Kahya 524,91 m2 2023/712 Banarlı Mah. 4676 Adem Kahya 630,93 m2 2023/714 Banarlı Mah. 3953 Nurten Yorulmaz 1.282,66m2 2023/716













İLİ: TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ: 14/11/2023 SAAT: 09:50



Dosya no: Mahalle/Köy Ada/parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si 2023/659 Banarlı Mah. 3889 İskender Kahya 843,94 m2 2023/661 Banarlı Mah. 4846 Özgür Uzel 141,18 m2 2023/663 Banarlı Mah. 4854 Nesibe Özsoy 274,20m2 2023/665 Banarlı Mah. 4858 Zeynel Ceylan 404,97m2 2023/667 Banarlı Mah. 4970 Bülent Özden Dilek Akbulut Mehmet Özden Mualla Yüksel Zihniye Yüksel 872,08 m2 2023/669 Banarlı Mah. 5009 Hüseyin Çınar 239,79 m2 2023/670







2023/671 Banarlı Mah. 4922 Gülben Ayten Gülten Çakır Mehmet Güner Rasim Çakır Zehra Güner 846,14 m2 2023/673 Banarlı Mah. 5007 Hüseyin Çınar 733,33m2 2023/675 Banarlı Mah. 4838 Süleyman Tufan 137,04m2 2023/677 Banarlı Mah. 3931 Menderes Yıldız 322,88 m2 2023/679 Banarlı Mah. 4919 İlyaz Vural Mümine Öztekin Nejla Vural 979,93 m2 2023/681 Banarlı Mah. 3880 Hasan Üner 1.435,48 m2 2023/683 Banarlı Mah. 4920 İlyaz Vural Mümine Öztekin Nejla Vural 111,48m2 2023/685 Banarlı Mah. 3886 Fatma Kahya 321,86m2 2023/687 Banarlı Mah. 4744 Rasim Çakır Gülten Çakır 150,24 m2 2023/689 Banarlı Mah. 395 İrfan Tufan 309,61m2 2023/691 Banarlı Mah. 3885 Seyide İlhan 316,22 m2 2023/693 Banarlı Mah. 4927-4925 Elaettin Yıldırım 132,73m2 1,98m2 2023/695 Banarlı Mah. 4742 Gülten Çakır 190,65m2 2023/697 Banarlı Mah. 4774 Menderes Yıldız 383,66 m2 2023/699 Banarlı Mah. 1432 Tam Süt Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. 3.760,40 m2 2023/701 Banarlı Mah. 4870 Rıdvan Kahya 822,90 m2 2023/703 Banarlı Mah. 4967 Seyide Semiz 68,09m2 2023/705 Banarlı Mah. 405 Menderes Erdoğan 20,80m2 2023/707 Banarlı Mah. 3954 Fatma Dursun İskender Kahya İsmail Mutlu Mehmet Mutlu Ömer Mutlu Sevgi Atalık Ümit Kahya Yusuf Mutlu 618,25 m2 2023/709 Banarlı Mah. 4842 Hasan Tufan 158,74 m2 2023/711 Banarlı Mah. 4942 Azim Öz Şafiye Vural 608,28 m2 2023/713 Banarlı Mah. 3867 Emre Kahya 665,56 m2



