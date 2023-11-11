T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 11 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/658 Esas

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARIGENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 23/10/2023

İLİ: TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ: 08/11/2023 SAAT: 09:05

Dosya no:

Mahalle/Köy

Ada/parsel

Malik

Kamulaştırılacak alan m2 si

2023/658

Banarlı Mah.

3892

Abdullah Arslan

Ali İmran Arslan

Hadiye Arslan

Meryem Öz

Şemseddin Arslan

741,99 m2

2023/660

Banarlı Mah.

3893

Mustafa Ateş

1570,00 m2

2023/662

Banarlı Mah.

4850

Hamdi Uzel

130,04 m2

2023/664

Banarlı Mah.

4825

Ayşe Tolgay

Bilal Tolgay

Emine Tolgay

Gülten Özcan

İsmet Tolgay

Nurten Gülseren

303,50 m2

2023/666

Banarlı Mah.

4859

Zeynel Ceylan

79,04 m2

2023/668

Banarlı Mah.

348

Adem Altın

Fatma Özcan

Hasan Altın

Mezide Akın

Nadide Bintaş

Rüveyde Öz

Süleyman Altın

262,40 m2

2023/670

Banarlı Mah.

5008

Hüseyin Çınar

1.505,12 m2

2023/672

Banarlı Mah.

390

Abdullah Arslan

Ali İmran Arslan

Hadiye Arslan

Meryem Öz

Şemseddin Arslan

293,01 m2

2023/674

Banarlı Mah.

398

Gevher Sevim

167,66m2

2023/676

Banarlı Mah.

4923 -Eski

5015-Yeni

Gülben Ayten

Mehmet Güner

Zehra Güner

584,40 m2

2023/678

Banarlı Mah.

4834

Süleyman Tufan

136,80 m2

2023/680

Banarlı Mah.

392

Mehmet Mercan

312,37 m2

2023/682

Banarlı Mah.

4830

Cengiz Damar

153,66 m2

2023/684

BanarlıMah.

391

Mehmet Mercan

333,98 m2

2023/686

Banarlı Mah.

4868

Hasan Akyurt

698,37 m2

2023/688

Banarlı Mah.

3879

Fecriye Keskin

Resmiye Garip

Rıdvan Aktaş

1.082,99 m2

2023/690

Banarlı Mah.

5000

4999

Ahmet Çetin

164,16 m2

5,12m2

2023/692

Banarlı Mah.

4966

Seyide Semiz

358,48 m2

2023/694

Banarlı Mah.

3891

Recep Sirkeci

671,52 m2

2023/696

Banarlı Mah.

397

İrfan Tufan

180,21 m2

2023/698

Banarlı Mah.

4963

Firdevs Atik

24,85 m2

2023/700

Banarlı Mah.

4773

Menderes Yıldız

1.529,16 m2

2023/702

Banarlı Mah.

4962

Firdevs Atik

246,19 m2

2023/704

BanarlıMah.

3883

Didar Yüksel

Fatih Çelik

604,38 m2

2023/706

Banarlı Mah.

4971

Bülent Özden

Dilek Akbulut

Mehmet Özden

Mualla Yüksel

150,60 m2

2023/708

Banarlı Mah.

4127

Ahmet Arslan

Ahmet Ertan

Akif Mercimek

Ali Gönül

Aziz Fırtın

Emin Bilgi

Emin Günay

Enes Süren

Halil Özsoy

Halil Tadık

İsmail Özsoy

Mehmet Gözütok

Mehmet Yılmaz

Meksut Aktaş

Nermin Kaçan

Nevim Yılmaz

Şerif Üner

Yusuf Günay

Yusuf Süren

Zeki Süren

973,35 m2

2023/710

Banarlı Mah.

4678

Harun Kahya

524,91 m2

2023/712

Banarlı Mah.

4676

Adem Kahya

630,93 m2

2023/714

Banarlı Mah.

3953

Nurten Yorulmaz

1.282,66m2

2023/716






İLİ: TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ: 14/11/2023 SAAT: 09:50

Dosya no:

Mahalle/Köy

Ada/parsel

Malik

Kamulaştırılacak alan m2 si

2023/659

Banarlı Mah.

3889

İskender Kahya

843,94 m2

2023/661

Banarlı Mah.

4846

Özgür Uzel

141,18 m2

2023/663

Banarlı Mah.

4854

Nesibe Özsoy

274,20m2

2023/665

Banarlı Mah.

4858

Zeynel Ceylan

404,97m2

2023/667

Banarlı Mah.

4970

Bülent Özden

Dilek Akbulut

Mehmet Özden

Mualla Yüksel

Zihniye Yüksel

872,08 m2

2023/669

Banarlı Mah.

5009

Hüseyin Çınar

239,79 m2

2023/670





2023/671

Banarlı Mah.

4922

Gülben Ayten

Gülten Çakır

Mehmet Güner

Rasim Çakır

Zehra Güner

846,14 m2

2023/673

Banarlı Mah.

5007

Hüseyin Çınar

733,33m2

2023/675

Banarlı Mah.

4838

Süleyman Tufan

137,04m2

2023/677

Banarlı Mah.

3931

Menderes Yıldız

322,88 m2

2023/679

Banarlı Mah.

4919

İlyaz Vural

Mümine Öztekin

Nejla Vural

979,93 m2

2023/681

Banarlı Mah.

3880

Hasan Üner

1.435,48 m2

2023/683

Banarlı Mah.

4920

İlyaz Vural

Mümine Öztekin

Nejla Vural

111,48m2

2023/685

Banarlı Mah.

3886

Fatma Kahya

321,86m2

2023/687

Banarlı Mah.

4744

Rasim Çakır

Gülten Çakır

150,24 m2

2023/689

Banarlı Mah.

395

İrfan Tufan

309,61m2

2023/691

Banarlı Mah.

3885

Seyide İlhan

316,22 m2

2023/693

Banarlı Mah.

4927-4925

Elaettin Yıldırım

132,73m2 1,98m2

2023/695

Banarlı Mah.

4742

Gülten Çakır

190,65m2

2023/697

Banarlı Mah.

4774

Menderes Yıldız

383,66 m2

2023/699

Banarlı Mah.

1432

Tam Süt Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.760,40 m2

2023/701

Banarlı Mah.

4870

Rıdvan Kahya

822,90 m2

2023/703

Banarlı Mah.

4967

Seyide Semiz

68,09m2

2023/705

Banarlı Mah.

405

Menderes Erdoğan

20,80m2

2023/707

Banarlı Mah.

3954

Fatma Dursun

İskender Kahya

İsmail Mutlu

Mehmet Mutlu

Ömer Mutlu

Sevgi Atalık

Ümit Kahya

Yusuf Mutlu

618,25 m2

2023/709

Banarlı Mah.

4842

Hasan Tufan

158,74 m2

2023/711

Banarlı Mah.

4942

Azim Öz

Şafiye Vural

608,28 m2

2023/713

Banarlı Mah.

3867

Emre Kahya

665,56 m2


#ilangovtr Basın No: ILN01928049