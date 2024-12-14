Yayınlanma: 14.12.2024 - 00:01

T.C.TEKİRDAĞ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/15 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davasında; KARS ili, MERKEZ ilçesi, ORTAKAPI mah/köy, 6 Cilt, 286 Aile sıra no, 20 sırada nüfusa kayıtlı, HÜSEYİN ve KAMER oğlu/kızı, 30/06/1945 doğumlu, 58264022740 TC Kimlik no'lu NURSAL BULUTOĞLU'na dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Duruşma günü olan 29/04/2025 günü saat: 09.30'da; "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur" ilanen tebliğ olunur.29/11/2024