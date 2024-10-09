T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 09.10.2024 - 00:00

Sayı: 2024/258 Esas

Konu: Gaiplik İlanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İsmail oğlu Mehmet, İsmail kızı Hatice, İsmail kızı Zehra kayyımı Tekirdağ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü - Kayyım arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle söz konusu malvarlığının, kayyım tayininden itibaren 10 yıl süre ile resmen idare edildiğinden, MK 588. madde hükmü gereğince, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 351 ada, 1 parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmazın 1/3'er hisse malikleri İsmail oğlu Mehmet, İsmail kızı Hatice, İsmail kızı Zehra'nın gaipliğine veayrıca MK.588/2. maddesi gereğince dava konusu taşınmazın hazine adına tesciline karar verileceği 1. kez ilanen tebliğ olunur.04/10/2024