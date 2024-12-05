T.C. TEKİRDAĞ İLİ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Yayınlanma: 05.12.2024 - 00:00

T.C. TEKİRDAĞ İLİ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

S.NO MAHALLE ADA/ PARSEL ALAN M² CİNSİ İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL GEÇİÇİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİH SAAT TÜRÜ 1 MEVLANA 1035/7 525,00 m²

ARSA Ticaret +Konut Ada Bazlı Yapılaşma 5.775.000,00 TL 173.250,00 TL 16.12.2024 09:30 Açık 2 MEVLANA 1039/5 586,00 m²

ARSA Konut Alanı, Ada Bazlı Yapılaşma 6.150.000,00 TL 184.500,00 TL 16.12.2024 10:00 Açık 3 ÖMER HALİS DEMİR 812/20 347,00 m²

ARSA 4 Kat, İkiz Nizam Taks:0.40, Ticaret+Konut Alanı 4.510.000,00 TL 135.300,00 TL 16.12.2024 10:30 Açık 4 ÖMER HALİS DEMİR 1275/6 409,00 m²

ARSA 4 Kat, İkiz Nizam, Taks:0.40, Emsal:1.60, Ticaret+Konut Alanı 4.910.000,00 TL 147.300,00 TL 16.12.2024 11:00 Açık 5 MEVLANA 1039/19 407,94 m²

ARSA Konut Alanı, Ada Bazlı Yapılaşma 4.080.000,00 TL 122.400,00 TL 16.12.2024 11:30 Açık 6 ADNAN MENDERES 1638/15 210,25 m²

ARSA 4 Kat, İkiz Nizam, Taks:0.40, Emsal:1.60 Konut Alanı 1.800.000,00 TL 54.000,00 TL 16.12.2024 13:30 Açık 7 VATAN 1695/8 264,92 m²

ARSA 4 Kat, İkiz Nizam, Taks:0.40, Emsal:1.60 Konut Alanı 3.440.000,00 TL 103.200,00 TL 16.12.2024 14:00 Açık 8 VATAN 1695/9 264,92 m²

ARSA 4 Kat, İkiz Nizam, Taks:0.40, Emsal:1.60 Konut Alanı 3.440.000,00 TL 103.200,00 TL 16.12.2024 14:30 Açık 9 İNÖNÜ 884/18 264,12 m²

ARSA 5 Kat, Ayrık Nizam, Taks:0.40, Emsal:2.00 Ticaret+Konut Alanı 3.960.000,00 TL 118.800,00 TL 16.12.2024 15:00 Açık 10 İNÖNÜ 2099/3 1.057,91 m²

ARSA Hmax:9.50 Ticaret Alanı 20.000.000,00TL 600.000,00 TL 16.12.2024 15:30 Kapalı 11 ÖMER HALİS DEMİR 2227/3 667,35 m²

ARSA Konut Alanı, Ada Bazlı Yapılaşma 5.700.000,00 TL 171.000,00 TL 16.12.2024 16:00 Açık 12 ÖMER HALİS DEMİR 1517/23 849,20 m²

ARSA Konut Alanı, Ada Bazlı Yapılaşma 7.220.000 ,00 TL 216.600,00 TL 16.12.2024 16:30 Açık S.NO

MAHALLE

ADA/ PARSEL

B.B.NO

ALAN M²

CİNSİ

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİÇİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE TARİH SAAT TÜRÜ 13 YILDIZKENT









1589/1









29 136 m² İŞ YERİ









Asma Katlı İşyeri









6.255.000,00 TL 187.650,00 TL 17.12.2024 09:30 Açık 14 30 136 m² 6.255.000,00 TL 187.650,00 TL 17.12.2024 10:00 Açık 15 31 136 m² 6.255.000,00 TL 187.650,00 TL 17.12.2024 10:30 Açık 16 32 136 m² 6.255.000,00 TL 187.650,00 TL 17.12.2024 11:00 Açık 17 33 136 m² 6.255.000,00 TL 187.650,00 TL 17.12.2024 11:30 Açık 18 34 133 m² 6.350.000,00 TL 190.500,00 TL 17.12.2024 13:30 Açık





MADDE 1- Mülkiyeti belediyemize ait yukarıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, niteliği muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati belirtilen 18 adet taşınmazdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ve 18 sıra nolu taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 45’inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile, 10 sıra nolu taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun 36’ncı maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile yukarıda listede belirtilen gün ve saate sıra ile ayrı ayrı Belediye Encümeni tarafından Kapaklı İlçesi İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi Kapaklı Belediye Hizmet Binası 9.kat Toplantı Odasında yapılacak İhale ile satılacaktır.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınacaktır.

İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Kapaklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi; 1000,00.-TL(bintürklirası) ücret karşılığında satın alabilirler.

MADDE 2- İhale bedelinin % 50 ‘si peşin, geri kalanı 8 ay aylık eşit taksitlerle % 24 vade farkı eklenerek ödenecektir.

MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

MADDE 4- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

1. İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

MADDE 5- İDARENİN YETKİSİ

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 6- İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a. Başvuru dilekçesi,

b. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

c. Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi (Gerçek kişiler için)

d. İsteklilerin Türkiye’de tebligat için adresini gösterir belge,

e. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

f. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

g. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

h. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

i. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

j. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

k. Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

l. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

m. Bağlı olduğu Vergi Dairesinden vergi borcu olmadığına veya borcun taksitlendirildiğine ve geçmişe ilişkin taksitlerin ödendiğine dair belge (bu belgenin ihale gününden 1 (bir) ay önceden daha eski bir tarihte alınmış olmaması gerekmektedir)

n. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olmadığına veya borcun taksitlendirildiğine ve geçmişe ilişkin taksitlerin ödendiğine dair belge (bu belgenin ihale gününden 1 (bir) ay önceden daha eski bir tarihte alınmış olmaması gerekmektedir)

o. Kapaklı Belediye Başkanlığına vergi, resim, harç, vs. herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 2024 yılına ait alınmış yazı,

p. Şartnamede belirtilen geçici teminatın Belediye veznesine veya Belediyenin VAKIFBANK KAPAKLI ŞUBESİ TR 68 0001 5001 5800 7292 2904 23 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge veya bu miktarda banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda öngörülen teminat değeri taşıyan belge.

r. İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişilerce veya ortak girişimlerce, her sayfası ayrı ayrı yetkili veya vekilince imzalanmış şartname ve ekleri,

s. İhale şartnamesini satın aldıklarına dair tahsilât makbuzu,

t. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84. maddesi gereğince ihalelerden yasaklı olmadıklarına dair dilekçe.

u. Teklif Mektubu (10 sıra nolu 2099 ada 3 parselin ihalesine girecek istekliler için)

MADDE 7- Taşınmaz ihalesine katılmak isteyenler yukarıda istenen belgelerle birlikte Tekirdağ ili Kapaklı İlçesi İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No: 4- 6 Kapaklı adresinde bulunan Kapaklı Belediye Hizmet Binası 9.kat Toplantı Odası İhale Komisyonu Başkanlığına katılmak istedikleri ihale günü ve saatinde teslim etmeleri ve hazır bulunmaları gerekmektedir. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.