T.C. TEKMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12 Ekim 2023

Sayı: 2016/69 Esas 26/09/2023

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;Durusma Yeri ve Günü : Erzurum/Tekman Adliyesi - 31/10/2023 günü saat: 10:10

- Dahili davalı Sebahat KUMLUDERE; Erzurum İli Tekman İlçesi Beyköy Mahallesi 128 ada 15 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin davacılar Betül AKKAYA, Emre Can YEKDEŞ, Günay ÖZSERDAR, Hasan BEYKÖYLÜ, Hüseyin BEYKÖYLÜ, İhsan BEYKÖYLÜ, Nazire BEYKÖYLÜ, Ömer Seyfettin YEKDEŞ, Suna BEYKÖYLÜ, Tülay KUMLUDERE, Ümmü Ceren YEKDEŞ ve Zerduş BEYKÖYLÜ tarafından size karşı tapu iptali ile adlarına tescil davası açtığı, dava hakkında içerisinde cevaplarınızı, ilk itirazlarınızı ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde sunabileceğiniz, itiraz etmediğiz/beyanda bulunmadığınız taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.