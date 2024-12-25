T.C. TERME 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C.TERME 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından aşağıda ili, ilçesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine kamulaştırma kanununun 10. maddesi uyarınca bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz üzerinde daimi irtifak hakkının ve pilon yerleri için mülkiyet hakkının davacı idare adına tapuya tescilini talep etmişlerdir.
A-Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler ile daimi irtifak kamulaştırması yapılan kısımların yüz ölçümleri aşağıda belirtilmiştir.
B-Kamulaştırma SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından yapılmaktadır.
C-İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanununun 14. maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.
D-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ne yöneltilecektir.
E-Kamulaştırma Kanununun 14. maddesi öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemenizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idare lehine daimi irtifak hakkının tescil edileceği,
F-Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Terme Şubesine yatırılacağı,
G-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği İLANEN DUYRULUR.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN VE AÇILAN
DAVALARIN LİSTESİ
SIRA
İLİ
İLÇESİ
MAHALLESİ
ADA - PARSEL
NİTELİĞİ
TOPLAM M2
KAMULAŞTIRMA M2
DOSYA NO
1
Samsun
Terme
Çay
66 ada 63 parsel
Kargir Bina
270,75
270,75
2024/408
ADİL TOMRUKÇU TC-66****12 AHMET TOMRUKÇU TC-67****58ATIF TOMRUKÇU TC-66****76
AYFER ÇALGÜNER TC-27****92
MELAHAT TOMRUKÇU TC-67****94
NEBAHAT ECEVİT TC-36****24