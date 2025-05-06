Yayınlanma: 06.05.2025 - 00:01

T.C. TERZİLER KÖYÜ MUHTARLIĞI TARLA SATIŞI İHALE İLANI

Çanakkale İli Merkez İlçesi Terziler Köyü 117 Ada 2 Parselde Bulunan 10.960,36 m2 tarla vasıflı taşınmazın 22.05.2025 tarihinde Saat 14:00’ da Çanakkale İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda Açık İhale İle Satışı Yapılacak olup Geçici Teminat Bedeli 633.960,88–TL olup İhale Başlangıç Bedeli 6.339.608,80 TL’ dir.

Geçici Teminat İçin Bedeli İçin Banka Hesap Bilgileri

T.C. Ziraat Bankası Çanakkale Şubesi

TR14 0001 0000 7211 5992 5550 01

Saygılarımla arz ederim.