T.C. TİRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13.03.2025 - 00:01

T.C. TİRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/87 Esas

2025/87 Esas İbrahim ARIKAN, Mehmet SERTKAYA adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire

ilçesi KurşakMahallesi 108 ada 49 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 575,54m²'lik kısmının Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir İli, Tire İlçesi Kurşak Mahallesi 108 ada 49 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 575,54m²'lik kısmı için 123.445,16 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarfından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştıma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 03/03/2025 tarihinde mahkememize dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 7. Ve 10. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 04.03.2025