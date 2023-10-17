T.C. TİRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 17 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/492 Esas

2023/492 esas SEYFİ YOLDAŞ adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi TOPARLAR mah. 177 ada 1parselsayıda kayıtlı taşınmazın 669,66m²'lik kısmının TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir ili Tire ilçesi TOPARLAR mah. 177 ada 1 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın669,66 m²'lik kısmı için 9.918,18 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için08/09/2023 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 7. Ve 10. Maddeleri uyarınca ilan olunur.02/10/2023