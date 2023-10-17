T.C. TİRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 17 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/509 Esas

2023/509 esas Ramazan YEGİT adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi Dağdere mah. 210 ada 1parselsayıda kayıtlı taşınmazın 568,83m²'lik kısmının TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir ili Tire ilçesi Dağdere mah. 210 ada 1 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın568,83 m²'lik kısmı için 12.609,20 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için11/09/2023 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 7. Ve 10. Maddeleri uyarınca ilan olunur.02/10/2023