T.C. TİRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 17 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/515 Esas

2023/515 Esas OKTAY KAYA adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi Dağdere Mahallesi 158 ada 6 parsel parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 1.191,16 m²'lik kısmının TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir İli, Tire İlçesi Dağdere Mahallesi 158 ada 6 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 1.191,16m²'lik kısmı için 22.682,55 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 11/09/2023 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 7. Ve 10. Maddeleri uyarınca ilan olunur.29/09/2023