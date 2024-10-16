T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/588 Esas
Davacı tarafından davalılar aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında;
Davaya konu Tokat İli Pazar İlçesi Seyitali Mah. Akyazı mevkii 321 ada 18 parsel sayılı taşınmaz davacı Şemsettin Durmuş adına TMK 713 md tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde mahkememizin 2023/588 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02104176