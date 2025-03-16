Yayınlanma: 16.03.2025 - 00:01

T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/402

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davada verilen ara karar gereğince; Davaya konu Tokat ili Merkez ilçesi Geyras Mah768ada 12 parselde kayıtlı Ömer Oğlu Ömer İbaç'ın maliki olduğu taşınmaz davacılar Özlem Neşe, Dürdane Öksüzlüoğlu, Burak Öksüzlüoğlu, Fatma Karaca adınaTMK 713. md tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde mahkememizin 2024/402 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.