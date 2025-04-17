T.C. TOKAT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 17.04.2025 - 00:01

T.C. TOKAT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/88 Esas 08/10/2024

Hazine tarafından mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Tatarhacı mah. Pafta 27, ada 172, parsel 10'da kayıtlı taşınmazın tapu kayıt malikleri olan Salih oğlu Mehmet ve Salih kızı Hanife'nin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.