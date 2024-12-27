Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:01

T.C. TONYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI Mahkememizde davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı, dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazlarda davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Hazine adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Halk Bankası Tonya Merkez Şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyaların duruşmasının 27/05/2025 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur.23/12/2024

S.No Esas No Mahalle Ada/ Parsel İrtifak Alanı(m²) Duruşma Saati 1 2023/141 Kaleönü 626/3 66,24 09:30

DAVALILAR: Aleyna AKAR, Ali HACİOĞLU, Ali UZUN, Ali Sait KAYHAN, Ali Sait UZUN, Arzu UZUN, Ayşe FETTAHOĞLU, Ayşe YAĞIZ, Ayşula BAŞTAN, Bekir UZUNOĞLU, Burcu Dilem UZUN, Cevat YILMAZ, Cezmi KAYHAN, Çağdaş UZUNOĞLU, Devrim UZUN, Durmuş UZUN, Durmuş UZUN, Durmuş UZUNOĞLU, Dursun UZUN, Ecevit UZUN, Emine BERBEROĞLU, Emine ERDOĞAN, Emine KARAL, Emine LATİFOĞLU, Emine ÖZKAN, Enver UZUN, Erdal AKAR, Ester UZUN TEZEL, Eyüp YILMAZ, Fatime KAYHAN, Fatma ABLAK, Fatma GÜNAYDIN, Fatma ÖZKAN, Fatma UZUNOĞLU, Gülay UZUN, Güneş YILDIZ, Hadiye GÜNAYDIN, Harun UZUN, Hasan KAYHAN, Hatice UZUN, Hava UZUN, İlayda Nur BAYRAM, Kemal BEKTAŞ, Kemal UZUN, Loğman BEKTAŞ, Mehmet BEKTAŞ, Mehmet ÖZKAN, Mehmet Burak UZUN, Melahat KAYACAN, Melehat SERDAR, Mesut YILMAZ, Mine UZUN, Muhammet Ali YILMAZ, Murteza UZUN, Mustafa Gül BEKTAŞ, Nezahat YAVUZ, Nigar FETTAHOĞLU, Nuri KAYHAN, Osman BEKTAŞ, Osman UZUNOĞLU, Osman Yener YILMAZ, Sebahat KAYHAN, Sevgi UZUN MERCAN, Sevilay UZUN, Sezen ÖZKAN, Taner ÖZKAN, Turgut UZUN, Volkan UZUN, Yusuf UZUNOĞLU

