T.C. TONYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizde davacıKARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazda davacıKARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın hazine adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Halk Bankası Tonya Merkez Şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyaların duruşma günü ve saatininaşağıda belirtilengün ve saatlerde yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca ilan olunur.25.11.2024
S.No
Esas No
Mahalle
Ada/Parsel
Davalılar
İrtifak Alanı (m2)
DuruşmaGünü
Duruşma Saati
1
2023/63
Karşular
354/23
Ahmet Bozlar, Ahmet Bozoğlu, Ahmet Bozoğlu, Ali Bozoğlu, Ali Bozoğlu, Ali Karagüzel, Asiye Boz, Asiye Kaya, Ayhan Baki, Ayla Şehit, Aysel Şanlıoğlu, Ayşe Bozlar, Ayşe Bozoğlu, Canan Baki, Cengiz Bozlar, Emin Baki, Emine Yatman, Erol Karagüzel, Fadime Kurt, Faik Bozoğlu, Fatma Bozlar, Fatma Kalyoncu O., Feride Boz, Gökhan Boz, Havva Soylu, Havva Uzuner, Hayri Baki, İmran Karagöz, Kadir Bozoğlu, Mehmet Baki, Melahat Öztürk, Muhammet Bozoğlu, Mustafa Bozlar, Müşerref Alagöz, Osman Karagüzel, Selma Sezgin, Sevgi Kösepınar, Sevil Kalyoncu, Sevilay Kösepınar, Şaduman Kurt, Şehrinaz Boz, Şenol Karagüzel, Şükran Küçük, Tahsin Bozoğlu, Tahsin Bozoğlu, Yasemin Bayraktar, Yusuf İzzettin, Zeynep Kayıkçı, Zuhal Kartal, Hasan Bozoğlu
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21/01/2025
09:40