Yayınlanma: 18.04.2025 - 00:01

T.C. TONYA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/57 Esas

Müteveffa Trabzon ili, Tonya ilçesi, Karşular Mah/Köy, Cilt No:4, Hane No:24 Birey Sıra No: 23'de nüfusa kayıtlı, Celalettin ve Havva'dan olma, 01/05/1952 Tonya doğumlu 12596983698 TC kimlik numaralı Ömer Mahir KADIOĞLU 05/03/2021 tarihinde vefat ettiğinden, terekesinin tespiti talep edilmiş olmakla, borçlu ve alacaklılarının TMK'nın ilgili maddesi gereğince 1 ay içerisinde mahkememiz dosyasına borç ve alacaklarının vesaikleri ile birlikte bildirmeleri, bildirmeyenlerin süreyi geçirmiş sayılacakları, alacak ile borçlarının kabul edilmeyeceği hususları ilan olunur.