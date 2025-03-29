T.C. TORBALI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 29.03.2025 - 00:01

T.C. TORBALI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/42 Esas

Davacı Fatma Balkan vekili tarafından davalılar Ali Aytuğ, Neslihan Aytuğ ve Şafak Bostancıoğlu aleyhine tarafların murisi Saniye Aytuğ adına tescilli bulunan 35 AP 2390 plaka sayılı Gümüş Gri renk, Fiat Palio marka aracın niteliği gereği taksimi mümkün olmadığından ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebi ile dava açıldığı, ancak davalılardan Ali Aytuğ'a dava dilekçesinin ve ön inceleme gününün tüm çabalara rağmen tebliğ edilemediği anlaşıldığından dava dilekçesinin ve ön incele duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesi yukarıda özetlenmiş olup, 6100 Sayılı HMK.139.ç md.gereği tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gerekli açıklamayı yapmanız aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, geçerli bir özrünüz olmadan ön inceleme duruşma günü olan 17/06/2025 günü saat: 09.50'de mahkememizde hazır bulunmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.