T.C. TORBALI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 04.09.2024 - 00:00

Sayı: E.96574431-2015/586-Ceza Dava Dosyası 02.09.2024

Cemal ve Binefş oğlu, 1966 doğumlu MEHMET AYHAN BAYANER hakkında yapılan uyarlama yargılaması sonucunda mahkememizin 06/08/2024 tarih, 2015/586 Esas 2018/382 sayılı kararı ile;

"...Sanık Mehmet Ayhan BAYENER'in üzerine atılı 213 sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçunu işlediği sabit olduğundan 5237 Sayılı TCK'nın 61 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, sanığın kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar, sanığın şahsi, sosyal ve ekonomik durumu göz önüne alınarak eylemine uyan 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 359/b maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılarak 5 yıl hapiscezası ile cezalandırılmasına, 5237 Sayılı TCK'nın 53. maddesindeki hak mahrumiyetlerinin uygulanmasına, sanığın cezasının TCK'nın 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirgilerek cezanın infazından sonra denetim süresi uygulanmasına..." karar verilmiş,

Sanığın yokluğunda verilen kararın tespit edilen tüm adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırması yapılmış, ancak adresi saptanamadığından kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY.' nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın ek kararı tebliğ tarihinden başlayarak iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği,

İlanen duyurulur.