T.C. TORTUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. TORTUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/172 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER VE ÖZELLİKLERİ: Erzurum ili, Uzundere ilçesi, Cevizli mahallesi, 260 ada 16 parsel,3590,09 m² bahçe vasfında
MALİKİN ADI VE SOYADI: Yadigar Bülbül
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik İletim AŞ
DURUŞMA GÜN ve SAATİ: 03.04.2025 - 10:55
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/172 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.03.2025
#ilangovtr Basın No: ILN02184901