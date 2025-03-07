T.C. TORTUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 07.03.2025 - 00:01

T.C. TORTUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/172 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER VE ÖZELLİKLERİ: Erzurum ili, Uzundere ilçesi, Cevizli mahallesi, 260 ada 16 parsel,3590,09 m² bahçe vasfında

MALİKİN ADI VE SOYADI: Yadigar Bülbül

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik İletim AŞ

DURUŞMA GÜN ve SAATİ: 03.04.2025 - 10:55

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/172 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.03.2025