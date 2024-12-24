T.C. TOSYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 24.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/414/....450 Esas

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denendiği ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihleri 28/02/2025günü ve 07.03.2025 günü saat: 09.00 'dadır.

DOSYA

NO

MAH/KÖY

VE MEVKİİ

ADA

NO

PARSEL

NO

DAVALILAR-

ADI SOYADI

KAMULAŞTIRILAN

ALAN M2

CİNSİ

2024/414

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

167

51

Satı Silahsızoğlu

925,61

Tarla

2024/415

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

228

21

Niyazi Çelik

100,42

Ahşap ev ve bahçesi

2024/416

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

232

15

Hayriye Oruçoğlu

Şehriye Karabacak

Mustafa Kömürcüoğlu Şaban Kömürcüoğlu Hüseyin Kömürcüoğlu Şerife Hasanoğlu

İbrahim Kömürcüoğlu

Rıza Kömürcüoğlu

Dudu Doğan

410,16

Tarla

2024/417

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

232

1

Hasan Musaoğlu

50,14

Ahşap Samanlık ve Tarla

2024/418

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

232

2

Nazmiye Şahan

15,62

Tarla

2024/419

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

178

1

Hasan Demirbaş

12,55

Tarla

2024/420

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

268

135

Kadir Bekiroğlu

797,76

Tarla

2024/421

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

268

142

Ahmet Çınar

481,61

Tarla

2024/422

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

268

141

Murat Bekiroğlu Şaban Bekiroğlu

Hasan Bekiroğlu

Hamide Kansız

Şehriye Çınar

Huriye Eser

990,67

Tarla

2024/423

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

232

13

Fikriye Kocakaya

Azime Oruçoğlu

Hüseyin Şahan

Güler Bekiroğlu

Ayşe Karaduman

Halime Tantanoğlu

311,83

Tarla

2024/424

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

268

140

Salim Bekiroğlu

Selahattin Bekiroğlu Muzaffer Bekiroğlu

Yunus Bekiroğlu

1366,06

Tarla

2024/425

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

268

145

Şevket Şahanoğlu Mansur Şahin Şahanoğlu Erkan Şahanoğlu

16,09

Tarla

2024/426

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

232

6

Abdullah Bekiroğlu Nuray Bekiroğlu Engin Bekiroğlu Emrah Bekiroğlu

55,45

Tarla

2024/427

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

179

45

Erkan Silahsızoğlu Nuray Ergün

691,84

Tarla

2024/428

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

268

139

Yaşar Bekiroğlu

101,57

Tarla

2024/429

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

228

18

Hasan Musaoğlu

808,35

Tarla

2024/430

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

236

3

Hasan Bekiroğlu

101,24

Tarla

2024/431

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

232

12

Hamdi Şahan

414,69

Tarla

2024/432

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

232

14

Mehmet Kömürcüoğlu

233,19

Tarla

2024/433

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

179

48

Aliye Şahanoğlu

264,37

Tarla

2024/434

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

232

19

Nazmiye Şahan

353,935

Tarla

2024/435

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

232

7

Şükrü Bekiroğlu Zühtü Bekiroğlu

İsmail Bekiroğlu

400,58

Tarla

2024/436

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

167

38

Necati Bekiroğlu Kamil Bekiroğlu

İsmail Bekiroğlu

Ahmet Bekiroğlu

93,29

Tarla

2024/437

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

167

39

Şerafettin Bekiroğlu Kadir Bekiroğlu

21,35

Tarla

2024/438

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

232

5

Yücel Bekiroğlu

511,73

Tarla

2024/439

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

167

36

Bayram Bekiroğlu Sadık Bekiroğlu

34,97

Tarla

2024/440

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

167

34

Şerafettin Bekiroğlu Kadir Bekiroğlu

454,23

Tarla

2024/441

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

232

20

Nazmi Şahan

415,05

Tarla

2024/442

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

167

52

Hasan Bekiroğlu

594,92

Tarla

2024/443

Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü

142

37

Muzaffer Karakebeli Murat Karakebeli Hamide Çetintaş

226,16

Tarla

2024/444

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

179

50

Ahmet Demirbaş

301,79

Tarla

2024/445

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

178

2

Ahmet Demirbaş

770,48

Tarla

2024/446

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

179

49

Numan Demirbaş

889,80

Tarla

2024/447

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

179

51

İsmail Demirbaş

71,4

Tarla

2024/448

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

167

35

Hasan Bekiroğlu

2057,99

Tarla

2024/449

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

232

22

Salim Bekiroğlu

794,95

Tarla

2024/450

Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü

167

60

Münevver Tantanoğlu Ramazan Tantanoğlu Adem Tantanoğlu Emine Kuruoğlu

498,06

Tarla


1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Tosya Vakıfbank şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02142585