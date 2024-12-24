T.C. TOSYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/414/....450 Esas
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denendiği ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihleri 28/02/2025günü ve 07.03.2025 günü saat: 09.00 'dadır.
DOSYA
NO
MAH/KÖY
VE MEVKİİ
ADA
NO
PARSEL
NO
DAVALILAR-
ADI SOYADI
KAMULAŞTIRILAN
ALAN M2
CİNSİ
2024/414
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
167
51
Satı Silahsızoğlu
925,61
Tarla
2024/415
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
228
21
Niyazi Çelik
100,42
Ahşap ev ve bahçesi
2024/416
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
232
15
Hayriye Oruçoğlu
Şehriye Karabacak
Mustafa Kömürcüoğlu Şaban Kömürcüoğlu Hüseyin Kömürcüoğlu Şerife Hasanoğlu
İbrahim Kömürcüoğlu
Rıza Kömürcüoğlu
Dudu Doğan
410,16
Tarla
2024/417
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
232
1
Hasan Musaoğlu
50,14
Ahşap Samanlık ve Tarla
2024/418
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
232
2
Nazmiye Şahan
15,62
Tarla
2024/419
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
178
1
Hasan Demirbaş
12,55
Tarla
2024/420
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
268
135
Kadir Bekiroğlu
797,76
Tarla
2024/421
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
268
142
Ahmet Çınar
481,61
Tarla
2024/422
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
268
141
Murat Bekiroğlu Şaban Bekiroğlu
Hasan Bekiroğlu
Hamide Kansız
Şehriye Çınar
Huriye Eser
990,67
Tarla
2024/423
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
232
13
Fikriye Kocakaya
Azime Oruçoğlu
Hüseyin Şahan
Güler Bekiroğlu
Ayşe Karaduman
Halime Tantanoğlu
311,83
Tarla
2024/424
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
268
140
Salim Bekiroğlu
Selahattin Bekiroğlu Muzaffer Bekiroğlu
Yunus Bekiroğlu
1366,06
Tarla
2024/425
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
268
145
Şevket Şahanoğlu Mansur Şahin Şahanoğlu Erkan Şahanoğlu
16,09
Tarla
2024/426
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
232
6
Abdullah Bekiroğlu Nuray Bekiroğlu Engin Bekiroğlu Emrah Bekiroğlu
55,45
Tarla
2024/427
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
179
45
Erkan Silahsızoğlu Nuray Ergün
691,84
Tarla
2024/428
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
268
139
Yaşar Bekiroğlu
101,57
Tarla
2024/429
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
228
18
Hasan Musaoğlu
808,35
Tarla
2024/430
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
236
3
Hasan Bekiroğlu
101,24
Tarla
2024/431
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
232
12
Hamdi Şahan
414,69
Tarla
2024/432
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
232
14
Mehmet Kömürcüoğlu
233,19
Tarla
2024/433
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
179
48
Aliye Şahanoğlu
264,37
Tarla
2024/434
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
232
19
Nazmiye Şahan
353,935
Tarla
2024/435
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
232
7
Şükrü Bekiroğlu Zühtü Bekiroğlu
İsmail Bekiroğlu
400,58
Tarla
2024/436
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
167
38
Necati Bekiroğlu Kamil Bekiroğlu
İsmail Bekiroğlu
Ahmet Bekiroğlu
93,29
Tarla
2024/437
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
167
39
Şerafettin Bekiroğlu Kadir Bekiroğlu
21,35
Tarla
2024/438
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
232
5
Yücel Bekiroğlu
511,73
Tarla
2024/439
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
167
36
Bayram Bekiroğlu Sadık Bekiroğlu
34,97
Tarla
2024/440
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
167
34
Şerafettin Bekiroğlu Kadir Bekiroğlu
454,23
Tarla
2024/441
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
232
20
Nazmi Şahan
415,05
Tarla
2024/442
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
167
52
Hasan Bekiroğlu
594,92
Tarla
2024/443
Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü
142
37
Muzaffer Karakebeli Murat Karakebeli Hamide Çetintaş
226,16
Tarla
2024/444
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
179
50
Ahmet Demirbaş
301,79
Tarla
2024/445
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
178
2
Ahmet Demirbaş
770,48
Tarla
2024/446
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
179
49
Numan Demirbaş
889,80
Tarla
2024/447
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
179
51
İsmail Demirbaş
71,4
Tarla
2024/448
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
167
35
Hasan Bekiroğlu
2057,99
Tarla
2024/449
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
232
22
Salim Bekiroğlu
794,95
Tarla
2024/450
Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
167
60
Münevver Tantanoğlu Ramazan Tantanoğlu Adem Tantanoğlu Emine Kuruoğlu
498,06
Tarla
1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Tosya Vakıfbank şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.