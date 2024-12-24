T.C. TOSYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 24.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/414/....450 Esas

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denendiği ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihleri 28/02/2025günü ve 07.03.2025 günü saat: 09.00 'dadır.

DOSYA NO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA NO PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 CİNSİ 2024/414 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 167 51 Satı Silahsızoğlu 925,61 Tarla 2024/415 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 228 21 Niyazi Çelik 100,42 Ahşap ev ve bahçesi 2024/416 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 232 15 Hayriye Oruçoğlu Şehriye Karabacak Mustafa Kömürcüoğlu Şaban Kömürcüoğlu Hüseyin Kömürcüoğlu Şerife Hasanoğlu İbrahim Kömürcüoğlu Rıza Kömürcüoğlu Dudu Doğan 410,16 Tarla 2024/417 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 232 1 Hasan Musaoğlu 50,14 Ahşap Samanlık ve Tarla 2024/418 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 232 2 Nazmiye Şahan 15,62 Tarla 2024/419 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 178 1 Hasan Demirbaş 12,55 Tarla 2024/420 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 268 135 Kadir Bekiroğlu 797,76 Tarla 2024/421 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 268 142 Ahmet Çınar 481,61 Tarla 2024/422 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 268 141 Murat Bekiroğlu Şaban Bekiroğlu Hasan Bekiroğlu Hamide Kansız Şehriye Çınar Huriye Eser 990,67 Tarla 2024/423 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 232 13 Fikriye Kocakaya Azime Oruçoğlu Hüseyin Şahan Güler Bekiroğlu Ayşe Karaduman Halime Tantanoğlu 311,83 Tarla 2024/424 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 268 140 Salim Bekiroğlu Selahattin Bekiroğlu Muzaffer Bekiroğlu Yunus Bekiroğlu 1366,06 Tarla 2024/425 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 268 145 Şevket Şahanoğlu Mansur Şahin Şahanoğlu Erkan Şahanoğlu 16,09 Tarla 2024/426 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 232 6 Abdullah Bekiroğlu Nuray Bekiroğlu Engin Bekiroğlu Emrah Bekiroğlu 55,45 Tarla 2024/427 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 179 45 Erkan Silahsızoğlu Nuray Ergün 691,84 Tarla 2024/428 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 268 139 Yaşar Bekiroğlu 101,57 Tarla 2024/429 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 228 18 Hasan Musaoğlu 808,35 Tarla 2024/430 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 3 Hasan Bekiroğlu 101,24 Tarla 2024/431 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 232 12 Hamdi Şahan 414,69 Tarla 2024/432 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 232 14 Mehmet Kömürcüoğlu 233,19 Tarla 2024/433 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 179 48 Aliye Şahanoğlu 264,37 Tarla 2024/434 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 232 19 Nazmiye Şahan 353,935 Tarla 2024/435 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 232 7 Şükrü Bekiroğlu Zühtü Bekiroğlu İsmail Bekiroğlu 400,58 Tarla 2024/436 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 167 38 Necati Bekiroğlu Kamil Bekiroğlu İsmail Bekiroğlu Ahmet Bekiroğlu 93,29 Tarla 2024/437 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 167 39 Şerafettin Bekiroğlu Kadir Bekiroğlu 21,35 Tarla 2024/438 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 232 5 Yücel Bekiroğlu 511,73 Tarla 2024/439 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 167 36 Bayram Bekiroğlu Sadık Bekiroğlu 34,97 Tarla 2024/440 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 167 34 Şerafettin Bekiroğlu Kadir Bekiroğlu 454,23 Tarla 2024/441 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 232 20 Nazmi Şahan 415,05 Tarla 2024/442 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 167 52 Hasan Bekiroğlu 594,92 Tarla 2024/443 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 142 37 Muzaffer Karakebeli Murat Karakebeli Hamide Çetintaş 226,16 Tarla 2024/444 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 179 50 Ahmet Demirbaş 301,79 Tarla 2024/445 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 178 2 Ahmet Demirbaş 770,48 Tarla 2024/446 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 179 49 Numan Demirbaş 889,80 Tarla 2024/447 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 179 51 İsmail Demirbaş 71,4 Tarla 2024/448 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 167 35 Hasan Bekiroğlu 2057,99 Tarla 2024/449 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 232 22 Salim Bekiroğlu 794,95 Tarla 2024/450 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 167 60 Münevver Tantanoğlu Ramazan Tantanoğlu Adem Tantanoğlu Emine Kuruoğlu 498,06 Tarla





1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Tosya Vakıfbank şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.