T.C. TOSYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Yayınlanma: 05 Eylül 2023

ESAS NO: 2022/31 Esas

DAVALI: CEVAT İNAN

Davacı İMRAN İNAN tarafından aleyhinize açılan Nafakanın artırılması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış ayrıca mernis adresinizin de boş olduğu anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 31.Maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren yedi günün sonunda başlamak üzere iki hafta içinde HMK 122-126-128-129.maddedeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceğiniz, cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, duruşma Günü: 11.10.2023 günü saat: 09.20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava Dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.