Yayınlanma: 02.05.2025 - 00:01

T.C. TRABZON 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/444 ESAS, KARAR NO:2024/107

Davacı: Sedat Özer, Davalı Ute Özer arasında görülmekte olan Tanıma ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM: 1-Davacının davasının KABULÜ ile; Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik mahallesi/köyü, Cilt No:95, Hane No:161'de nüfusa kayıtlı Muzaffer ve Şaduman'dan olma 01/07/1961 Akçaabat doğumlu (T.C.No:13931917194) SEDAT ÖZER ileIngrid Martha Lotte Massau'dan olma 19/01/1969 doğumlu Alman Vatandaşı UTE ÖZER (UTE ANDREA DENECKE)'in boşanmalarına ilişkin Bad Sackingen Asliye Mahkemesinin 01/04/2008 tarihli ve 3 F 213/07 dosya numaralı, 20/05/2008 kesinleşme tarihli yabancı mahkeme ilamının TANINMASINA, Dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda verilen karara karşı; gerekçeli kararın tebliğden itibaren İKİ HAFTALIK kesin süre içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF KANUN YOLU açık olmak suretiyle verilen 16.02.2024 tarihli gerekçeli karar; tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen, yapılan tüm tebligatların bila tebliğ iade edildiği anlaşılan davalı UTE ÖZER'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28.04.2025