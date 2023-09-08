Yayınlanma: 08 Eylül 2023

T.C. TRABZON 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2017/191 Esas

2022/978 Karar

Mahkememizce sanık Süleyman ve Jujuna oğlu 09/08/1984 doğumlu VAKHTANG JINTCHARADZE hakkında mahkememizce 08/11/2022 tarih2017/191 Esas 2022/978 sayılık ararıyla 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan 6.000 TL ve 20 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına kararı verildiği, verilen kararın sanığa tebliğ edilemediği, ilanen tebliğe karar verildiği, ilan metninin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın itiraz talebinde bulunabileceği, bulunmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur. 05/09/2023