T.C. TRABZON 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08 Ocak 2024

Dosya No: 2016/767 Esas

2017/175 Karar

Mahkememizce sanık Amıranı ve Shushana oğlu 02/06/1996 doğumlu MUKHRAN ABULADZE hakkında mahkememizce 04/04/2017 tarih 2016/767 Esas 2017/175 sayılı kararıyla 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 80 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına kararı verildiği, verilen kararın sanığa tebliğ edilemediği, ilanen tebliğe karar verildiği, ilan metninin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın itiraz talebinde bulunabileceği, bulunmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur. 04/01/2024