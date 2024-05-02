T.C. TRABZON 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 02.05.2024 - 00:00

Dosya No: 2024/209 Esas

2024/398 Karar

İLAN METNİ

Mahkememizce sanık Enveri ve İneze oğlu 20/08/1981 doğumlu TEA ARVELADZE hakkındamahkememizce07/03/2024 tarih2024/209 Esas 2024/398 sayılıkararıyla 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan 10 Ay erteli Hapis ve 20 TLAdli para cezası ile cezalandırılmasına kararı verildiği, verilen kararın sanığatebliğ edilemediği, ilanen tebliğe karar verildiği, ilan metninin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren15gün sonra tebliğ edilmişsayılacağı,tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın itiraztalebinde bulunabileceği, bulunmadığıtakdirde kararın kesinleştirileceğiilanen tebliğ olunur.29/04/2024