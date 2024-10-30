T.C. TRABZON 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS NO: 2019/1294 Esas
DAVALI: TİBET MEHMET YAPICIOĞLU Neyzen Tevfik Cad. Kordonboyu Mah. Öztürkler Apt. No:19/15 Kartal/ İSTANBUL
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 10/04/2025 günü saat: 09:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.