T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 05.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/190

DAVALI: LİLİANA BAYRAK

Belirlenen 25/02/2024 gün vesaat 09:35' te yapılacak ön inceleme duruşmasında hazır olmanız, aksi halde ve davacının takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, davacının takip etmesi halinde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapması; duruşmaya sadece davacının gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davacının, davalının muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ilanen ihtar olunur.