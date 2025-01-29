T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 29.01.2025 - 00:16

T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/468

DAVALI : SEYEDJAVAD MOUSAVI

Davacı Zeınabossadat Tahamtan ile davalı Seyedjavad Mousavı arasında mahkememizde görülen boşanma davasında belirlenen 17/04/2025 günü saat 11.55'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen tebliğ olunur.