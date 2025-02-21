Yayınlanma: 21.02.2025 - 00:01

T.C. TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN/BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2024/32 Tereke

99561040464 yabancı kimlik numaralı Müteveffa AYHAB ANWAR ABDO MURSHED'unt erekesinin TASFİYESİ talep edilmiştir.

TMK'nın 620 ve 621. maddeleri gereğince müteveffa AYHAB ANWAR ABDO MURSHED'un mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu olanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil) bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde; mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların belgeleriyle birlikte alacaklarını ve borçlarını dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin doğacak zararları mirasçıları vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.