Yayınlanma: 08 Eylül 2023

T.C. TRABZON 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: Karar No: Karar Tarihi: 2022/117 2023/174 11.05.2023Bilişim Sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık hakkında mahkememizce yukarıda esas ve karar numarası ile belirtilen ve eylemine uyan TCK'nın 158/1.f-son maddesi uyarınca neticeten 1 yıl 1 ay 10 günhapis ve 160,00TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nın 231/5. Maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Afyonkarahisar ili Merkez ilçesi Kanlıca mah/köy nüfusuna kayıtlı, Nuri ve Şükriye oğlu, 11.11.1978 doğumlu Serkan KORKMAZ'ın adreslerine tebligat yapılamadığı, yeni adreste tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince gazete ilanı yoluyla tebliği, aynı kanunun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebligatın yapılmış sayılması ilanen tebliğ olunur.