Yayınlanma: 07.03.2025 - 00:01

T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazlarınKarayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine ve tesciline yönelik kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi’ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lik kısımlarının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tesciline ve yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya No: 2025/24 Esas Tapu kayıt maliki Ali Kemal Bayrak, Hayati Bayrak, Köksal Bayrak, Muammer Bayrak, Murat Bayrak, Tahsin Bayrak ve Yüksel Bayrak'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Çağlayan Mahallesi 4161 ada 12 parsel sayılı 3697,20 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 746,26 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 11/04/2025-10.53

2025/25 Esas Tapu kayıt maliki Halil İbrahim Şahin, Kevser Namdar, Necla Şahin ve Süleyman Şahin'e ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Çağlayan Mahallesi 3106 ada 14 parsel sayılı 278,49 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 11/04/2025-11.00

2025/26 Esas Tapu kayıt maliki Zekeriya Şahin'e ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Çağlayan Mahallesi 3111 ada 28 parsel sayılı 770,91 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 11/04/2025-10.55

2025/27 Esas Tapu kayıt maliki Kevser Namdar, Necla Şahin ve Süleyman Şahin'e ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Çağlayan Mahallesi 3106 ada 55 parsel sayılı 22,38 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 11/04/2025-11.03

2025/28 Esas Tapu kayıt maliki Ayhan Name Bayrak, Neriman Bayrak ve Zehra Bayrak'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Çağlayan Mahallesi 4161 ada 8 parsel sayılı 1151,61 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 11/04/2025-11.05

2025/29 Esas Tapu kayıt maliki Fatma Hacıoğlu, Galip Hacıoğlu, Hacer Turhal, Kemal Hacıoğlu ve Yılmaz Hacıoğlu'na ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Çağlayan Mahallesi 3106 ada 19 parsel sayılı 2557,34 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamı, 3105 ada 33 parsel sayılı 3684,77 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamı, 3106 ada 18 parsel sayılı 1505,57 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamı, 3105 ada 32 parsel sayılı 1897,15 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 566,10 m²'lik kısmı ve 3106 ada 17 parsel sayılı 1685,37 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 651,53 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 11/04/2025-11.08

2025/30 Esas Tapu kayıt malikleri Sabire Akçay, Halil Akçay, Zülfi Kalmuk, Miktat Akçay ve Necati Kalmuk'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Boztepe Mahallesi 1342 ada 66 parsel sayılı 99,18 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 11/04/2025-10.58