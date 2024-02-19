T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 19.02.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/281 Esas

DAVALILAR: 1- AZAH SALEH M MENAHI

2- MOHSIN BA JUBAIR

3- DOAA ALLAH MOUSA

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma tarihi 30/05/2024 günü saat: 09:45, keşif tarihi ise 09/02/2024 günü saat 09:00 olup yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

Dava Dilekçesi Özeti: Davacı Karayoları Genel Müdürlüğü tarafından dava dilekçesinde; dava konusu Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Yalıncak Mahallesi taşınmaza Acele El Konulması için daha önceden Kamulaştırma Yasasının 27. maddesine göre Trabzon 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2021/56 Esas numarası ile dava açıldığı, bloke bedeli yatırılmadığından daanın reddedildiği, dava konusu Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Yalıncak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, davalıların maliki olduğu, 4.726,74 m² büyüklüğündeki 216 Ada 1 Parsel numaralı taşınmazın 127.05 m'lik bölümünün yol inşaat ve emniyet sahası tesisi için, 2014/77 sayılı Kamulaştırma İşlemine Başlama Kararına istinaden 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince kamulaştırılması gerektiği, tespit edilen bedel karşılığında dava konusu taşınmazın kamulaştırılan kısmının karayolları genel müdürlüğü adına tescil ve yol olarak tapudan terkinine karar verilmesini talep etmiştir.