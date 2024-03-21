T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazlarınKarayolları Genel Müdürlüğü adına yol yapım ve emniyet sahası olarak kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi’ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lik kısımlarının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tesciline ve yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.
Dosya No: 2024/49 Esas
Tapu kayıt maliki Mehmet Salih KANTEKİN'e ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Çukurçayır/Özkaymaklı Mahallesi 314 ada 3 parsel sayılı 2.476,53 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 1.051,35 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 21/05/2024-09.33
2024/50 Esas
Tapu kayıt maliki Osman ŞAHİN'e ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Çukurçayır/Mısırlı Mahallesi 287 ada 102 parsel sayılı 2876,90 m² büyüklüğündeki taşınmazın 2.305,99 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati:21/05/2024-09.38
2024/51 Esas
Tapu kayıt maliki Mustafa ZENGİN ve Necati ZENGİN'e ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Çukurçayır Özkaymaklı/Mısırlı Mahallesi 282 ada 2 parsel sayılı5.726,85 m² büyüklüğündeki taşınmazın 1.109,37 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati:21/05/2024-09.43
2024/52 Esas
Tapu kayıt maliki Asiye ZENGİN', Mustafa ZENGİN ve Necati ZENGİN'e ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Çukurçayır/Özkaymaklı-Mısırlı Mahallesi 287 ada 123 parsel sayılı10.032,79 m² büyüklüğündeki taşınmazın 4.192,41 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati:21/05/2024-09.48
2024/53 Esas
Tapu kayıt maliki Alaattin KURT, Ayla TURAN, Aynur KURT, Leyla SUİÇMEZ, Nejla BAYSAL ve Nesrin CELEP'e ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Çukurçayır/Özkaymaklı-Mısırlı Mahallesi 287 ada 110 parsel sayılı 3.037,74 m² büyüklüğündeki taşınmazın 419,92 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati:21/05/2024-09.53
2024/54 Esas
Tapu kayıt maliki Adem ÖZTÜRK, Adil KOTAMAN, Aydın ÖZTÜRK, Elif BEKİRCAN, Emine KANDEMİR, Erdem ÖZTÜRK, Fatma KARADENİZ, Gülşah HACIHAMZAOĞLU, Güner ÖZTÜRK, Hacer ÖZTÜRK, Halil İBRAHİM KESKİN, Hasan ÖZTÜRK, Hatice TURFANDA, Hatuncuk ŞAHİN, İbrahim ÖZTÜRK, İsmail ÖZTÜRK, Kadir KESKİN, Kemal ÖZTÜRK, Keziban KALYON, Keziban USTA, Macide AYDAN SEYLAN, Mehmet ÖZTÜRK, Menşure HOTAMAN, Orhan ÖZTÜRK, Ömer ÖZTÜRK, Ömürhan ÖZTÜRK, Rabiye KALKIŞIM, Sabire BÜTÜN, Selma USTA, Sunay YAZICI, Şadıman TÜRKMEN, Yunus EMRE ÖZTÜRK ve Zeynep KUMKUMOĞLU'na ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Çukurçayır/Mısırlı Mahallesi 287 ada 130 parsel sayılı5.065,92 m² büyüklüğündeki taşınmazın 2.111,82 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati:21/05/2024-09.58
2024/55 Esas
Tapu kayıt maliki Armile KARATAŞ, Gönül ALTUNIŞIK, Haydar MERAL, Senanur MERAL, Sevim MERAL, Teoman MERAL, Turkay MERAL ve Ünal MERAL'e ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Çukurçayır Özkaymaklı-Mısırlı Mahallesi 287 ada 63 parsel sayılı 10.036,87 m² büyüklüğündeki taşınmazın 305,91 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati:21/05/2024-10.28