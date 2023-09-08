Yayınlanma: 08 Eylül 2023

T.C. TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/188 Esas 05/09/2023 DİLEK SIRTKAYA ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep olunan ALİ SİNAN SIRTKAYA gaipliği hakkında bilgi sahibi olanların6 ay içinde mahkememize bilgivermeleri hususu 4721 sayılı TMK 'nın 33. Maddesigereğinceilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 55369550468

ADI SOYADI : ALİ SİNAN SIRTKAYA

BABA ADI : SUAT

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 05/03/1994

DOĞUM YERİ : TRABZON

İKAMETGAH ADRESİ :

EK: Dava dilekçesi