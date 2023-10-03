T.C. TUFANBEYLİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 03 Ekim 2023

Dosya No: 2015/138 Esas Karar No: 2021/123

Silahla Basit Yaralama ve Haraket suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/06/2021 tarihli ilamı ile Silahla Basit Yaralama suçundan TCK'nu 86/2 maddesi gereğince, Hakaret suçundan TCK'nu 125/1 maddesi gereğince ayrı ayrı 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILMASI, Ned. DNT. SER (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Won Pae Choı ve Bok Im Kım oğlu, 11/12/1968 Kore doğumlu, Müşteki Sanık Hyoungjoo CHOI'le Gerekçeli Karar Tebliğ edilmek istenilmiş ise de; Müşteki sanığın Türkiye'de tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği bilinen yurt dışı adresine gönderilen kararın tebliğinin yapılamadığı yapılan tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşamadığından Gerekçeli Kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Gerekçeli Karara İlişkin ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içindekararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Kozan Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.