T.C. TUFANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/99 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Adana İli, Tufanbeyli İlçesi, Kayarcık Mahallesi
MEVKİİ: BEYNAMAZ
ADA NO: 117
PARSEL NO: 18
VASFI: TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ: 2.259,23 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Bekir AYKANAT
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava Konusu taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı idare lehine tapuya tescili
DURUŞMA GÜNÜ: 27/11/2024 günü saat 10:20
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/99 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/10/2024