T.C. TUFANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 15.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/99 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Adana İli, Tufanbeyli İlçesi, Kayarcık Mahallesi

MEVKİİ: BEYNAMAZ

ADA NO: 117

PARSEL NO: 18

VASFI: TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ: 2.259,23 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Bekir AYKANAT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava Konusu taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı idare lehine tapuya tescili

DURUŞMA GÜNÜ: 27/11/2024 günü saat 10:20

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/99 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/10/2024