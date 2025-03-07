T.C. TURGUTLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 07.03.2025 - 00:01

T.C. TURGUTLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN TASFİYE MEMURLUĞU TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA VE BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA NO: 2025/3 TEREKE

:24733757222 TC. Kimlik nolu ORHAN ŞİMEK’in trekesin Turgutlu Sulh Hukuk Hukuk Mahkemesinin16/12/2024 Tarih ve 2024/618 Esas, 2024/457Karar sayılı kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine, Memurluğumuzcada, tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği.İİK.nun 166. Ve 218.maddesi gereğince ilan olunur e-imzalı