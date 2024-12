T.C. TURGUTLU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 19.12.2024 - 00:01

T.C.TURGUTLU İCRA DAİRESİ'NDEN

2024/3222 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3222 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : BİLİRKİŞİ RAPORUNDA "Değer tespitine konu olan taşınmaz, Turgutlu İlçesi 6. Mıntıka Mahallesi 2525 Ada 1 Parsel kayıtlı, 515/185600 Arsa Paylı C Blok 8. Kat 43 nolu bağımsız bölüm numarası ile Konut niteliğinde kayıtlıdır. Parsel yüzölçüm alanı13.285,89m2 'dir.Değer tespitine konusu taşınmaz, Selvilitepe Mahallesi Sena Sokağa cephelidir. Taşınmazın bulunduğu parsel köşe parsel konumunda olup kuzey yönünden İmar yoluna, batı yönünden Sena Sokak ile diğer yönlerden komşu parseller ile sınırlı olup, Yamuk geometrik şeklinde düz bir topoğrafik yapıya sahiptir. Konum olarak Özdilek AVM Merkezine, Betoya Prefabrik Üretim Tesisine, Kemalpaşa - Turgutlu Karayoluna ve Irlamaz Çayına yakın bir konumdadır. Değer tespiti yapılan taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde LİFE CITY sitesi mevcuttur.Site A-B-C-D-E blok olmak üzere 5 bloktan ibarettir. Site bloklar dışında içerisinde çocuk ve yarı olimpik yüzme havuzu, yürüyüş yolları, otopark alanı ve peyzaj alanları yer almaktadır.C blokzemin + 17 kat olmak üzere toplamda 18 katlı betonarme bir bina mevcuttur. Binanın Zemin katında 2 adet konut vasfında 7 adet dükkan vasfında olmak üzere 9 adet bağımsız bölüm, 1. Katında 3 adet konut vasfında bağımsız bölüm, 2.katile 17. katlar arasında her katında 6 adet mesken konut vasfında bağımsız bölüm olmak üzere toplamda 108 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Değer tespiti yapılan taşınmaz6. Mıntıka Mahallesi 2525 Ada 1 Parsel kayıtlı, 515/185600 Arsa Paylı C Blok 8. Kat 43 nolu bağımsız bölüm olup, tapuda Konut vasfıyla kayıtlıdır. Söz konusu taşınmaz binanın 8. katında bulunmakta olup mesken amaçlı kullanılan bir dairedir. Taşınmaz Selvilitepe Mahallesi Sena Sokak No:7a adresindedir. Taşınmaz 139 m2 büyüklüğündedir. Şehir merkezine uzak bir konumdadır. Parsel EMSAL:2,5 - KAT Adedi en çok 14 - YÜKSEKLİK:42,50 mt. Tercihli Ticaret + Konut alanı imarlıdır. Taşınmazın olduğu bölgede yapılaşmanın devam ettiği görülmüştür.Konutun bulunduğu binanın inşaatına 2017 yılında alınan yapı ruhsatı ile başlanmış olup 2021 yılında alınan yapı kullanma izin belgesi ile tamamlanmıştır. Yaklaşık 3 yıllık bir binadır. Daire 1 salon, 3 oda, 1 mutfak, 1 hol, 1 banyo, 2 wc ile ön cephede 1 adet balkon hacimlerinden ibarettir. Giriş kapısı çelik kapıdır. Oda tabanları laminat parke kaplamadır. Islak mekanlar seramik kaplamadır. Dış cephe kapı ve pencere doğramaları Alüminyum doğramadır. Salon, oda, mutfak ve hol duvarları sıva üzeri iç cephe boya badanalıdır. İç oda kapıları panel doğramadır. Mutfak dolabı hazır mutfaktır. Ana binada doğalgaz mevcut olup dava konusu taşınmazda daire içi doğalgaz tesisatı ile kombi ve peteklerin montajının yapıldığı görülmüştür. Taşınmazın elektrik ve suyu mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu bina asansörve otopark mevcutur. Dairenin değerini olumsuz etkileyecek yapılaşmaya rastlanılmamıştır. Taşınmazın değerinin tespitinde emsal karşılaştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Selvilitepe Mahallesinde konumlu taşınmazın bulunduğu bölgedeki konut emsallerinin 2024 yılı için (arsa+bina) değerleri, yapılan araştırmalar ve bölgeye hâkim emlakçılar ile yapılan istişareler sonucunda yeni yapılmış dairelerde m2 satış bedellerinin ortalama 22.000,00 TL - 24.000,00 TL arasında olduğu,Söz konusu taşınmazın 2024 yılı arsa rayiç bedeli 730,32 TL/M2 dir. Taşınmazın yaşına yakın olan dairelerde ise m2 fiyatlarının 22.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.Değer tespitine konu taşınmazın (arsa+bina) değerinin =139,00 M2*22.000,00 TL/M2=3.058.000,00 TL olup küsuratları yuvarladığımızda taşınmazın toplam değeri 3.000,000,00 TL (ÜÇMİLYONLİRA) TL'dir."DENİLMEKTEDİR.

Adresi : Manisa İli Turgutlu İlçesi Selvilitepe Mahallesi Sena Sokak No:7Adresinde, Tapuda 6. Mıntıka Mahallesi 2525 Ada 1 Parsel Kayıtlı, 515/185600 Arsa Paylı C Blok 8. Kat 43 nolu Bağımsız Bölüm Turgutlu / MANİSA

Yüzölçümü :

Arsa Payı : 515/185600

İmar Durumu : 07.01.2020 tarih 10 sayılı Turgutlu BMK ve 09.06.2020 tarih 205 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi BMK ile onaylanan TurgutluKentMerkezi1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı içinde '' TİCK-T Emsal:2,50 KATençok:14 Yençok: 42,50' dir.''

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : "aile konutudur" şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 11:44

Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 11:44

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:44

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 11:44

16/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.