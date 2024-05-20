T.C. TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

Yayınlanma: 20.05.2024 - 00:00

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA NO: 2023/30 TEREKE Musacalı Mah. Musacalı Cad.No:28 İç Kapı No:A Turgutlu/Manisa adresinde mukim408257980 58 TCK.Nolu DEVRAN BADAN’IN terekesinin Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 29/12/2022/ Tarih ve 2022/2560 Esas,20122/2554 Karar sayılı kararı ileTMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği İLAN OLUNUR. ( iik.166,218 )