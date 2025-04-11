T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 11.04.2025 - 00:01

T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/153 Esas

İLAN TUTANAĞI

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Kızıleniş Mahallesi, krokide A harfi ile gösterilen 40324,74 m², B harfi ile gösterilen 14123,63 m² 'lik taşınmazın doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyi ilk tesis kadastrosunda tapulama harici olarak bırakılan yer, doğusunda zeminde yol olarak kullanılan taşınmazın 46558655026 T.C. Nolu davacı DURDU MEHMET ÇİLER adına tescili istenilmektedir. Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç) ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.