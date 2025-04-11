T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2024/166 Esas
İLAN TUTANAĞI
Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzun söğüt Mahallesi, krokide A harfi ile gösterilen 3082,58 m², B harfi ile gösterilen 9123,34 m², C harfi ile gösterilen 4754,04 m² 'lik taşınmazın doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyi ilk tesis kadastrosunda tapulama harici olarak bırakılan yer olarak kullanılan taşınmazın 47281630922 T.C. Nolu davacı CAHİT DİZİBÜYÜK adına tescili istenilmektedir. Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç) ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02202690