T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 11.04.2025 - 00:01

T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/166 Esas

İLAN TUTANAĞI

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzun söğüt Mahallesi, krokide A harfi ile gösterilen 3082,58 m², B harfi ile gösterilen 9123,34 m², C harfi ile gösterilen 4754,04 m² 'lik taşınmazın doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyi ilk tesis kadastrosunda tapulama harici olarak bırakılan yer olarak kullanılan taşınmazın 47281630922 T.C. Nolu davacı CAHİT DİZİBÜYÜK adına tescili istenilmektedir. Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç) ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.