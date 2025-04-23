T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 23.04.2025 - 00:01

T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/65 Esas

İLAN TUTANAĞI

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahalleside kain;

Davacı Adnan PAKSOY tarafından tescile konu edilen (A) harfi ile gösterilen doğusu, kuzeyi ve güneyi İlk tesis kadastrosunda tapulama harici bırakılan yer, batısı 229 ada 1 parsel numaralı taşınmaz olan5784,63 m²'lik taşınmazın 55558355034T.C. Kimlik nolu ADNAN PAKSOY adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.